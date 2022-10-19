رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد
تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، أن الرئيس تبون تسلّم، اليوم أوراق اعتماد سفراء كلّ من:
– بيار ييف فوكس، بصفته سفيرا للكونفدرالية السويسرية.
– صالح همة محمد، بصفته سفيرا لدولة ليبيا.
– تيريز لوكن غيزيل، بصفتها سفيرة لمملكة النرويج.
– نادية محمد خير عثمان، بصفتها سفيرة لجمهورية السودان.
– سيف بن ناصر راشد البداعي، بصفته سفيرا لسلطنة عُمان.
و حضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
ش.ن