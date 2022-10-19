رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

19 أكتوبر، 2022

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، أن الرئيس تبون تسلّم، اليوم أوراق اعتماد سفراء كلّ من:
– بيار ييف فوكس، بصفته سفيرا للكونفدرالية السويسرية.
– صالح همة محمد، بصفته سفيرا لدولة ليبيا.
– تيريز لوكن غيزيل، بصفتها سفيرة لمملكة النرويج.
– نادية محمد خير عثمان، بصفتها سفيرة لجمهورية السودان.
– سيف بن ناصر راشد البداعي، بصفته سفيرا لسلطنة عُمان.

و حضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

ش.ن

19 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

ولد السالك يدعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية

14 يونيو، 2021

تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية

13 أكتوبر، 2022

عطار يشدد على ضرورة التأقلم مع التغيرات الحاصلة في العالم في ميدان الطاقة

14 فبراير، 2021

الإرهابي الموقوف زموري يدلي بتصريحات خطيرة

9 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: