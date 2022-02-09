رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر

9 فبراير، 2022

تسلم اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

و يتعلق الأمر بكل من، سفير جمهورية جيبوتي، عايد مسعد يحيى مع الإقامة بباريس. سفير كندا مايكل ريان كالان. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين.

وحسب نص البيان فقد حضر المراسم كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

 

رمزي أحمد توميات

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