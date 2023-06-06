رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء

6 يونيو، 2023

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد  تبون استلم أوراق اعتماد كل من فيلومينا ميلي، بصفتها سفيرة لجمهورية مالطا، إليزابيت موغيراسوني، بصفتها سفيرة لجمهورية بورندي. يان تشيرني، بصفته سفيرا لجمهورية التشيك. تران كوك كانه، بصفته سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما أضاف البيان أن المراسم حضرها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي.

ش.ن

6 يونيو، 2023

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