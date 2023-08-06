رئيس الجمهورية يترأس مراسم الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، أمس السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مراسم حفل تكريم على شرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب، في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، المصادف للرابع أوت من كل سنة.

و كان في استقبال رئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أين أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.

و عرفت مراسم حفل التكريم حضور كل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة، وكذا الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، و الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين، إلى جانب المكرمين.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة رحب في مستهلها برئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، شاكرا له تفضله بالإشراف على مراسم التكريم.

وأكد الفريق أول، أن ترسيم اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي من طرف الرئيس تبون، يُجسد أرفع معاني الوفاء والتقدير، لتضحيات أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، منذ الاستقلال إلى اليوم.

في ختام كلمته، حرص الفريق أول على تبليغ تهاني وتحيات رئيس الجمهورية إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، المرابطين عبر كامل ربوع الوطن، حاثا إياهم على بذل المزيد من العمل في سبيل الجزائر وخدمة لشعبها.

عقب ذلك، قام رئيس الجمهورية بتكريم متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب من خلال إسدائهم شهادات تكريم وعرفان.

وفي نهاية حفل التكريم، أخذ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني صورة تذكارية مع المكرمين.

تجدر الإشارة إلى أنه وبمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، نظمت على مستوى مختلف النواحي العسكرية مراسم تكريمية على شرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب، حيث قام قادة النواحي العسكرية بتسليمهم شهادات تكريم وعرفان مسداة من طرف رئيس الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

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