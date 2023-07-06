رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي

ترأّس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء أمس الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة وضيوف الجزائر من أصدقاء الثورة الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه كان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش، الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف البيان أن الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، حضره كل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.

خلال هذا الحفل، يضيف البيان، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليتابعوا فيلما وثائقيا بعنوان: “جزائر التحديات والانتصارات” من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يزوروا معرضا للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال. أختتم الحفل بمشاهد احتفالية باستعمال الألعاب النارية تخليدا للمناسبة.

ش.ن

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