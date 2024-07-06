رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش

ترأّس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء يوم الجمعة، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة وضيوف الجزائر من أصدقاء الثورة الجزائرية، وهذا بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية،.

كان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش، السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، حضره كل من ، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.

خلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليتابعوا فيلما وثائقيا بعنوان: “الجزائر الجديدة…عهد جديد ومستقبل مجيد” من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يزوروا معرضا للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال، يضيف البيان.

كوثر غريبي