رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتعلق المشروع الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالها والاتجار غير المشروع بهما

في حين أن المشروع الثاني يخص كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

كما يتضمن الاجتماع عرض حول الإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة – أحادي أكسيد الكربون- داخل المنازل.

رمزي أحمد توميات

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