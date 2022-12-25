رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم

من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد إجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون يترأس اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانوني يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

بالاضافة الى عروض تخص رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية، الى جانب قطاعات الطاقة، التكوين والتعليم المهنيين، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

رمزي أحمد توميات

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