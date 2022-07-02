يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، غدا الأحد، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وحسب نص البيان، فإن الاجتماع يتناول بالدراسة والمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما سيخصص الاجتماع، لدراسة حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى ذلك عرض حول مشاريع تطوير مناجم الباريت، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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