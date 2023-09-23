رئيس الجمهورية يبعث برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي

بعث اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إثر وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، هذا نصها:

وجاء في نص التعزية :” فخامة الرئيس السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، علمتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو”.

واضاف الرئيس تبون :”وبهذا المصاب الأليم أُعربُ لفخامتكم ولعائلته الكريمة وللشعب الإيطالي الصديق، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة راجيا لكم الصبر و السلوان، وتقبلوا فخامة الرئيس، أسمى مشاعر التقدير والاحترام”.

رمزي أحمد توميات

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