رئيس الجمهورية يؤكد: أوضاع العاملات والعمال في صميم أولوياتنا

1 مايو، 2023

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التاكيد على أن تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولويات الحكومة من خلال إجراءات متدرجة.

وقال الرئيس تبون خلال كلمة له بمناسبة عيد العمال، أن عيد العمال في الفاتح ماي من كل عام يشكل فرصة للتعبير عن التقدير والعرفان للعاملات والعمال. الذين يساهمون من كل المواقع وفي شتى المهن والوظائف في رقي الجزائر ورفاه المواطنات والمواطنين.

وأضاف رئيس الجمهورية، بالقول :أنه ولأننا على قناعة بأن العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة. أدرجنا منذ سنة 2020 تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولوياتنا. من خلال اجراءات متدرجة برفع قيمة الاجر الوطني المضمون وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد”.

وتابع الرئيس تبون قائلا :حرصنا على الادماج المهني لاصحاب العقود في مناصب عمل دائمة وتحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة مما سمح فـي فتـرة وجيزة بتوظيف أزيد من نصف مليون عامل فـي مناصب عمل قارة”.

رمزي أحمد توميات

1 مايو، 2023

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