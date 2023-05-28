رئيس الجمهورية يأمر بتخصيص 1000 مليار سنتيم لتعويض متضرري التقلبات الجوية

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تخصيص 1000 مليار سنتيم لتعويض متضرري التقلبات الجوية, التي ضربت ولاية تيبازة و عديد ولايات الوطن.

و أمر الرئيس تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم, الأحد, تخصيص 1000 مليار سنتيم لتعويض متضرري التقلبات الجوية.

وترأس اليوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها، ومشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة، المالية.

ش.ن

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