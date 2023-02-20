رئيس الجمهورية يأمر بتأجيل مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية لإثرائه مع عقد جلسات خاصة بقطاع السينما

20 فبراير، 2023

ناقش اليوم الإثنين مجلس الوزراء، عدة مشاريع من بينها مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية.

فبخصوص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية٬ أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون لإثرائه، مع الأخذ بعين الاعتبار عقد جلسات خاصة، بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين، داخل الوطن وخارجه.

وكما شدّد  الرئيس حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان٬ آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر.

وفي ذات السياق٬ اكد الرئيس  أن يكون القانون محفزا، ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة، على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية، تُعيد للجزائر بريقها، بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.

وأضاف رئيس الجمهورية أن يتوجب على القانون مراعاة مختلف التحولات والتطورات، في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين، في التخصص بهذا المجال٬ مشيرا إلى وجوب ضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، بما يتوافق وقوانين الجمهورية.

 

حورية سعداوي

20 فبراير، 2023

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