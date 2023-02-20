رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إنجاز خطوط السكك الحديدية بالشراكة مع شركات عالمية

ناقش اليوم الإثنين٬ مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، عدة مشاريع من بينها مشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.

وفيما يخص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم٬ رفض رئيس الجمهورية كل الآجال البعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغارا جبيلات، مرورا بتندوف، آمرا بتقليصها فورا.

كما أمر الرئيس بإنجاز هذه الخطوط، بمعايير دولية وبأسرع وقت، بالشراكة مع شركات عالمية، تدفع لمضاعفة قدرات الإنتاج، وتحويلها، مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروعين.

وبخصوص مختلف الأشغال٬ أشار رئيس الجمهورية٬ إلى الجمع بين التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه٬ لاستكمال استغلال غارا جبيلات٬ منوها إلى فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي.

حورية سعداوي

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