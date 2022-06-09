الرئيس تبون ونظيره الفنزويلي يجريان محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين

9 يونيو، 2022

يجري في هذه الأثناء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بقصر الرئاسة، أين اجرى معه محادثات ثنائية.

وقد حل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو بالجزائر مساء أمس الاربعاء بالجزائر في زيارة تدوم يومين.

وكان في استقبال مادورو بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان. وعدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

رمزي أحمد توميات

9 يونيو، 2022

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