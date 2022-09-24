رئيس الجمهورية: نهدف إلى استرجاع مكانة الوالي

24 سبتمبر، 2022

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة: “نهدف إلى استرجاع مكانة الوالي “.

واوضح الرئيس تبون بالقول: :”مع الأسف هناك اجراءات اُتخذت في التسعينات جردت الولاة من أهم مسؤولياتهم، كما كان هناك كلام للمسؤولين يرفضون التوقيع بسبب الرسائل المجهولة “

وأضاف رئيس الجمهورية:” أقولها وأكررها الرسائل المجهولة لا يؤخذ بها وهي تعبر عن الخديعة وقلة الشهامة، و منعنا فتح تحريات من قبل الأجهزة الأمنية أو العدالة اجتنابا للرسائل”.

كما شدد الرئيس تبون، على أن هناك أناس لا يريدون الخير للبلاد ويقومون بالتحريض، مضيفا بالقول :”أشجع الولاة على اتخاذ القرارات لخدمة المواطن”.

رمزي أحمد توميات

24 سبتمبر، 2022

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