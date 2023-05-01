رئيس الجمهورية: نسعى باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية

1 مايو، 2023

أكد اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه يتم السعي باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة السشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد.

وقال الرئيس تبون في رسالة بعث بها بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أنه وتشجيعنا لروح المبادرة استحدثنا عطلة من أجل إنشاء مؤسسة تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم.

كما أطلقنا آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الإنخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي والحصول على حق التقاعد، يضيف رئيس الجمهورية

وتابع الرئيس تبون قائلا :”أنه تعزيزا لهذا التوجه المتدرج الخطوات نسعى باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد”.

مع الحرص على توفير الظروف اللائقة والمحفزة من خلال ترقية الحوار الإجتماعي. وتأطير العمل النقابي صونا لحقوق العمال وتحصينا لمستقبلهم المهني.

كما أوضح الرئيس تبون، أن المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن وتثمين الجهد والإعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء إقتصاد عصري. وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين الذين ندعوهم إلى الإندماج في مسار التغيير

الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة وكسب رهان إقتصاد المعرفة والتحول الرقمي بالإستغلال الأمثل للأليات والأجهزة

رمزي أحمد توميات

1 مايو، 2023

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