رئيس الجمهورية: نحن على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات

رئيس الجمهورية: نحن على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات.

وجاء ذلك خلال افتتاحه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة. الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”، التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق”.

وتهدف الطبعة لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

كما هرفت مراسم افتتاح هذه الاحتفالية، حضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية. ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.

رمزي أحمد توميات

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