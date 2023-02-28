رئيس الجمهورية: لم نمنع استيراد الجرّارات من أجل العصرنة

رئيس الجمهورية: لم نمنع استيراد الجرّارات من أجل العصرنة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة لم تمنع استيراد الجرارات من أجل عصرنة آليات الاستغلال الفلاحي. داعيا إلى ضرورة التقدم بسرعة في الإنتاج الصحيح بالنسبة لقطاع الفلاحة.

وجاء ذلك خلال القاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

وشدد الرئيس تبون، على ضرورة التوجه إلى رقمنة قطاع الفلاحة، حتى تتمكن الدولة من ضبط أرقام الإنتاج. واستغلال الأراضي الفلاحية والمزروعة. مشيرا إلى أن التأكيد على الإحصاء لا يعني “إرادتنا في زيادة الضرائب ولكن لرسم الإستراتيجيات”.

كما تابع رئيس الجمهورية قائلا أن “الدولة التي تريد استرجاع قوتها الاقتصادية والفلاحية خاصة ،يجب أن تسير بالأرقام الصحيحة.

ليديا كبيش

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