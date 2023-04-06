رئيس الجمهورية: قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا

كشف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا.

وقال الرئيس تبون في حوار خص به قناة “الجزيرة” أن مليون عاطل عن العمل يستفيدون من منحة البطالة، مبرزا القطاع الخاص يستحوذ على 85% من رأس المال الجزائري. حيث أن أكثر من 1300 مستثمر ينتظر الحصول على رخصة قبل مباشرة العمل.

وأضاف الرئيس تبون بالقول :”أن توقعات بتجاوز قيمة الاستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027. كما أن الجزائر ترفع أجور الموظفين 3 مرات، رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي”.

رمزي أحمد توميات

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