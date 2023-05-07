رئيس الجمهورية : فتح أول مصرف في داكار وهذه الصعوبات التي واجهتنا

7 مايو، 2023

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم فتح مصرف في داكار عاصمة السنغال. وهذا خلال شهرين.

واكد الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الإعلام، على وجود صعوبات كثيرة حيث قال “الناس أعداء ما جهلوا”.

واضاف رئيس الجمهورية، إن فتح الخط البحري مع داكار كان معركة أعصاب، مضيفا بالقول حتى طريق زويرات الذي تم فتحه من خلال موريتانيا الشقيقة واجهتنا معركة”.

كما أكد الرئيس تبون ان “من حق الاقتصاد الجزائري التوغل في السوق الإفريقية وله كل الإمكانيات”.

رمزي أحمد توميات

7 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

توقيف 20 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 8 قناطير من المخدرات المغربية

17 نوفمبر، 2021

احتراما لقيم الحرية والنضال.. “سانتا مونيكا”، “القديس اوغستين”..و مدينة قادر”…مدن أمريكية بأسماء جزائرية

16 ديسمبر، 2022

عنتر داوود: ننتظر اعترافا فرنسيا بتعذيب وقتل الشهيد بن مهيدي

7 أبريل، 2021

انطلاق الأشغال غدا السبت: ملفات هامة على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب

28 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: