رئيس الجمهورية : فتح أول مصرف في داكار وهذه الصعوبات التي واجهتنا

رئيس الجمهورية : فتح أول مصرف في داكار وهذه الصعوبات التي واجهتنا

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم فتح مصرف في داكار عاصمة السنغال. وهذا خلال شهرين.

واكد الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الإعلام، على وجود صعوبات كثيرة حيث قال “الناس أعداء ما جهلوا”.

واضاف رئيس الجمهورية، إن فتح الخط البحري مع داكار كان معركة أعصاب، مضيفا بالقول حتى طريق زويرات الذي تم فتحه من خلال موريتانيا الشقيقة واجهتنا معركة”.

كما أكد الرئيس تبون ان “من حق الاقتصاد الجزائري التوغل في السوق الإفريقية وله كل الإمكانيات”.

رمزي أحمد توميات

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