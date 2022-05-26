أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن الجزائر تسعى بشتى الوسائل لحراسة الحدود والشواطئ، ومحاربة منابع تغذية الهجرة غير الشرعية.

ولفت الرئيس تبون، خلال لقائه بالجالية الوطنية بإيطاليا، الى وجود عصابات منظمة تقوم بتجنيد الناس للهجرة غير الشرعية من أجل جمع المال وهذا من خلال تقديم وعود كاذبة للشباب وإيهامهم بأنهم سيجدون جنة خارج وطنهم.

وقال رئيس الجمهورية ان :”وزير داخلية دولة متقدمة ادعى أن 7000 مهاجر جزائري غير شرعي يتواجدون في بلاده…مع أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 200 مهاجرا جزائريا”، مؤكدا أن الهدف من هذه التصريحات هو المساس بسمعة الجزائر.

كما أوضح الرئيس تبون، أن الهجرة رغبة إنسانية تتعامل معها الدولة بكل لطف ومرونة، داعيا الجزائريين والجزائريات إلى المساهمة في تطوير بلادهم أينما وجدوا.

رمزي أحمد توميات

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