رئيس الجمهورية: تمكنا من إنتاج 40 مليون طن من الإسمنت ومواد البناء

رئيس الجمهورية: تمكنا من إنتاج 40 مليون طن من الإسمنت ومواد البناء

قال اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون: “تمكنا من توقيف استيراد الزجاج”.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة تحسين المنتوجات والرفع من مستويات الإدماج، مضيفا بالقول:” نطمح لرفع نسبة الإدماج في صناعة السيارات مستقبلا”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: تمكنا من إنتاج 40 مليون طن من الإسمنت ومواد البناء”، مردفا بالقول:”كنا نستورد حتى الإسمنت ومواد البناء في وقت سابق”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول: “الرخام والخزف ينتج محليا وبناء السكنات بمواد جزائرية، كما إن صناعة الأجهزة الكهرومنزلية أصبحت صناعة جزائرية 100%”.

ليديا كبيش

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