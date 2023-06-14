رئيس الجمهورية: تعلقت بإطلالات الشيخ آيت علجت المباركة وبإشراق وجهه بنور الإسلام

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة الفقيد العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت. الذي وافته المنية في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 106 سنة بسبب وعكة صحية.

وقال الرئيس تبون في رسالته التعزية “فاضت روح فقيدنا فضيلة العلامة الشيخ التقي الورع المجاهد رفقي الشهداء والإمام الصالح”. “النافع الواعظ الصادق تغمد الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة”.

واضاف رئيس الجمهورية، إن “الشعب الجزائري يودع فيه مجاهدا إماما أخلص في جهاده ونفع بعلمه وظل ما أمده الله في العمر”. داعيا إلى “الهدى بالتي هي أحسن مثابرا على النصح داعيا إلى الفضيلة وإلى التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وإلى قيم التسامح والتآخي”.

وتابع الرئيس تبون، أنه “تعلق بإطلالات العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت، المباركة وبإشراق وجهه بنور الإسلام ومحبة الجزائر قلوب الجزائريين”. “الذين يشيعونه بحسرة وألم ويضاعفون بدعواتهم أجر الثواب ما ادخره في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة”.

كما أردف رئيسالجمهورية بالقول، “أمام هذا المصاب الأليم أتوجه إلى عائلته وذويه ومحبيه بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة”. داعيا “المولى عز وجل أن يشمله إلى جواره مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، عظم الله أحركم وأحسن عزاكم”.

رمزي أحمد توميات

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