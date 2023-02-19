رئيس الجمهورية: تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الافريقية

19 فبراير، 2023

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصيص مليار دولار أمريكي لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.

وجاء ذلك في كلمة قرأها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تتواصل أشغالها اليوم الأحد بأديس أبابا.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة تأتي “قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في افريقيا بالتنمية، حيث قال :”قررت ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية. لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة”.

هذا وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

رمزي أحمد توميات

 

19 فبراير، 2023

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