رئيس الجمهورية: الوالي هو رئيس الحكومة في ولايته

قال رئيس الجمهورية الرئيس تبون ان: “نتائج القرارات التي اتخذناها سابقا مكنتنا في ظرف ثلاث أشهر من استحداث ما بين 600 و 700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة، كما مكنت من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا”.

وأضاف الرئيس تبون، لدى القائه لكلمة خلال إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة: “اتخذنا جميع الأجراءات لحماية الولاة ودعمهم، أساليب التسيير تتغير لذلك انتم لستم بحاجة للتعليمات المركزية الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته “الوالي هو رئيس الحكومة في ولايته”.

ولفت رئيس الجمهورية الى أن سنة 2023 تزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب، مضيفا بالقول: ماضون نحو دعم المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.

كما تابع الرئيس تبون قائلا: “نحن ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية لاستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي وتشجيع إنشاء المؤسسات وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة”.

واسترسل رئيس الجمهورية بالقول:” قلصنا الاستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء، لم يعد هنالك استيراد مزيف”، مبرزا أن 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير للمال العام.

ليديا كبيش

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