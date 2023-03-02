رئيس الجمهورية: السياق الدولي حساس للغاية

قال اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن:” جائحة كورونا تحمل في طياتها العديد من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة وهذا ما يشهده العالم اليوم”

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في باماكو، نيابة عن الرئيس تبون الذي اشار الى أن الاجتماع يأتي في سياق دولي حساس للغاية لا يقل خطورة على ما شاهدناه منذ بداية الأزمة الصحية العالمية خاصة ما تعلق بأزمة الغذاء والطاقة الراهنة

كما دعا رئيس الجمهورية، إلى المزيد من الجهود الجماعية لأن الظرف عصيب جدا. وهذا في سبيل الدفع بوتيرة التعافي بعد الجائحة، مبرزا أن الجزائر ساهمت بدون هوادة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة. المتضررة من آثار الأزمة الصحية ومخلفاتها المتواصلة.

كما لفت الرئيس تبون إلى أن الجزائر رفعت على المستوى الدولي للعمل على تكريس المساواة بين الدول في توزيع اللقاح خاصة للدول النامية .

وللتذكير فقد إفتتحت صباح الخميس بعاصمة أذربيجان، باماكو، أشغال الإجتماع على مستوى القمة لمجموعة إتصال حركة عدم الإنحياز بشأن التعافي والإنعاش العالمي بعد جائحة كوفيد-19.

رمزي أحمد توميات

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