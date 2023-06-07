رئيس الجمهورية: الرقمنة رهان أساسي في أخلقة الشأن العام

7 يونيو، 2023

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الرقمنة رهان أساسي في أخلقة الشأن العام. ومكافحة الفساد وتطوير منظومة جديدة للتسيير غايتها خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام .

وجاء ذلك في كلمته الإفتتتاحية، خلال ترأسه مراسم افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني. الموسوم بالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا .

وقال الرئيس تبون:“تزداد أهمية الأمن السيبراني مع توجه الدولة الواعي والطموح. لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام من خلال تطوير استراتيجية مدروسة للرقمنة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “هذا خيار عقلاني وسيادي يقوم ادراكنا الجماعي بأن إحداث الطفرة التنموية المنشودة تستدعي الحكامة والرفع من جودة أداء المؤسسات وتثمين القدرات وتعبئة كل الموارد للسماح للجزائر الجديدة من الارتقاء لمصف الدول المتقدمة”.

كما أكد الرئيس تبوز حرصه على حث مختلف المتدخلين على التحلي بروح المسؤولية والتعاون في هذا المجال الحساس والمعقد الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود كل في مجال اختصاصه لمساهمة في تأمين الأنظمة المعلوماتية الوطنية.

رمزي أحمد توميات

7 يونيو، 2023

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