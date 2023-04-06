رئيس الجمهورية: إسبانيا وافقت على تسليم 3 فنادق فخمة

6 أبريل، 2023

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت من إسترجاع قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخل البلاد.

وجدد الرئيس تبون في حوار خص به بودكاست الجزيرة، التأكيد على أن هناك مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد.

و بهذا الخصوص قال رئيس الجمهورية:” “ومن واجب الدول أن تتعاون معنا، لأن التحوبلات وقعت في مختلف دول أوروبا، منها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، سويسرا ولوكسمبورغ.”

وتابع الرئيس تبون قائلا:” أن الجزائر دخلت فعلا في مفاوضات مع الإتحاد الاوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، نحن في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لنرجع الاتفاق الذي كان بيننا الذي تم توقيعه في وقت كانت الجزائر ضعيفة”.

وكشف رئيس الجمهورية، ان الجزائر تُصدر 7 ملايير دولار خارج المحروقات وتصدر بعض المواد الاستراتيجية كالإسمنت والحديد الصلب وسترتفع مستقبلا.

رمزي أحمد توميات

6 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

بسبب نشره لتدوينة “الله _ الوطن_ الوالدين”: السلطات المغربية تطارد الأمين العام للمنتدى المغربى لحقوق الانسان بتهمة إهانة الملك محمد السادس

12 يونيو، 2019

حمداني يعلن عن وضع عقود نجاعة لتجسيد المشاريع الفلاحية

10 أكتوبر، 2020

إطلاق اسم الدبلوماسي محمد الصديق بن يحي على مقر وزارة الخارجية

3 مايو، 2021

البدو الرحل يشرعون في التصويت على مشروع تعديل الدستور

29 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: