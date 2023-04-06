رئيس الجمهورية: إسبانيا وافقت على تسليم 3 فنادق فخمة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت من إسترجاع قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخل البلاد.

وجدد الرئيس تبون في حوار خص به بودكاست الجزيرة، التأكيد على أن هناك مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد.

و بهذا الخصوص قال رئيس الجمهورية:” “ومن واجب الدول أن تتعاون معنا، لأن التحوبلات وقعت في مختلف دول أوروبا، منها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، سويسرا ولوكسمبورغ.”

وتابع الرئيس تبون قائلا:” أن الجزائر دخلت فعلا في مفاوضات مع الإتحاد الاوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، نحن في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لنرجع الاتفاق الذي كان بيننا الذي تم توقيعه في وقت كانت الجزائر ضعيفة”.

وكشف رئيس الجمهورية، ان الجزائر تُصدر 7 ملايير دولار خارج المحروقات وتصدر بعض المواد الاستراتيجية كالإسمنت والحديد الصلب وسترتفع مستقبلا.

رمزي أحمد توميات

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