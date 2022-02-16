رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين

16 فبراير، 2022

شرع اليوم الاربعاء رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فرانسيسكو روكا في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، يطلع خلالها على واقع اللاجئين الصحراويين.

وسيحظى فرانسيسكو روكا، باستقبال بولاية بوجدور، حيث ستقوده زيارة إلى بعض المرافق الجهوية بالولاية ، على ان يلتقي بعدها مسؤولين في الدولة والجبهة .

ويرافق فرانسيسكو روكا كلا من رئيسة الهلال الأحمر الجزائري  سعيدة بن حبيليس ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي، بوحبيني يحيى بوحبيني .

وللاشارة، فإن فرانسيسكو روكا يعد الرئيس الوطني للصليب الأحمر الايطالي، وهو دور يقوم به بالموازاة مع مهامه كرئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

ليديا كبيش

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