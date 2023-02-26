رئيس اتحاد البرلمان الدولي يحل بالجزائر

26 فبراير، 2023

حل اليوم الأحد، رئيس اتحاد البرلمان الدولي، دوارتي باتشيكو، بالجزائر، للمشاركة في الاجتماع الثاني لنداء الساحل، حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

هذا وانطلقت أشغال الإجتماع، ظهيرة اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

و كان في استقبال دوارتي باتشيكو لدى وصوله بالقاعة الشرفية للمطار، كل منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وعضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي.

الى جانب سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون وامحمد طويل رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. وفريدة إيليمي ومحمد أنور بوشويط العضوان في الاتحاد البرلماني الدولي. وخرشي فؤاد عضو مجلس الأمة وعضو الهيئة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي.

رمزي أحمد توميات

26 فبراير، 2023

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