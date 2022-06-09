أكد رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، عضو الأمانة الوطنية محمد الولي أعكيك أن وحدات جيش التحرير الشعبي مصرة على مواصلة الكفاح حتى إستكمال السيادة الوطنية على تراب الجمهورية الصحراوية .

وقال أعكيك في كلمة له أمام المشاركين في ملتقى الأمناء والمحافظين ، أن :”الجيش الصحراوي مصر على مواصلة الكفاح ، مع مواصلة التحضير القتالي وتعزيز قدرات الجيش في مختلف المجالات “

ورغم التحديات التي تعرفها المنطقة ، أوضح رئيس ذات المتحدث، أن وحدات الجيش الصحراوي مصرة على القيام بمسؤولياتها ومهامها الى جانب التحرير واستكمال السيادة في مطافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها .

كما دعا أعكيك الجميع إلى تكاثف الجهود لربح المعركة المصيرية ، مطالبا الرجال بتعزيز جبهات القتال والشباب الى الالتحاق بمدارس التدريب .

ليديا كبيش

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