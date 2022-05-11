أكد اليوم الأربعاء الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر لطالما دعمت مبادرات المجتمع الدولي. في ظل احترام القانون الدولي والقرارات الأممية.

وجاء ذلك خلال إستقبال الفريق شنقريحة، للفريق هانس وارنر وييرمان، المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”

وقال ذات المتحدث :”تعد زيارتكم هذه دليلا على الاهتمام، الذي تحظى به منطقتنا من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي. وتبرهن بذلك على الأهمية التي توليها منظمتكم للجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي في مجال أمن واستقرار بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط”.

وأضاف الفريق شنقريحة:” إنه من الواضح أن التفهم المتبادل لقضايا الساعة سيسمح للطرفين بحصر أفضل للتحديات الأمنية التي تواجهها بلدان منطقتنا. وسيؤدي حتما إلى صياغة رؤية مشتركة. من شأنها أن تحمي أكثر منطقتنا من مخاطر الانشقاق وحالة اللاإستقرار.

وأكد رئيس أركان الجيش أن الجزائر ورغم تبنيها لسياسة الحياد على الصعيد الدولي، وحرصها على النأي بنفسها عن مختلف التجاذبات. إلا أنها ستواصل التعاون مع كافة شركائها، في إطار مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة.

وقال الفريق شنقريحة :” لكن في المقابل، وإذ تندد بسياسة الكيل بمكيالين، التي تميز حاليا تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة. فإن الجزائر ستواصل، على غرار باقي دول العالم، التعاون مع حلفائها وشركائها، في إطار مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة”.

وبدوره، أشاد الفريق هانس وارنر وييرمان، بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية. من خلال تقديم المساعدة، في مختلف المجالات، لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية.

ليديا كبيش

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