رئيس أذربيجان مُنبهر بالجزائر

3 نوفمبر، 2022
عبر رئيس أذربيجان إلهام عليف، عن إعجابه بمتحف المجاهد أثناء زيارته للجزائر لحضور أشغال القمة العربية في دورتها الـ31.
وأفاد الرئيس علييف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لقد زرت النصب التذكاري لمقام الشهيد ومتحف المجاهد بالجزائر وكنت منبهرا جدا بما رأيته”.
وأكد ذات المتحدث أن العالم لا يجب أن ينسى العنف والفظائع الجماعية التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري، مبرزا أنها  شنّت حربا مُروعة على الشعب الجزائري لأزيد من مائة عام.
وتابع علييف قائلا:”أودت تلك الحرب بحياة 1.5 مليون جزائري، وبينما نحيي ذكرى تلك المأساة ، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل”.
رمزي أحمد توميات
3 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

انقاذ 701 شخص من الغرق خلال أسبوع

20 أكتوبر، 2021

فيروس كورونا: تسجيل 150 إصابة جديدة و 16 وفاة في الـ 24 ساعة الأخيرة

17 أبريل، 2020

مجلة الجيش: الجزائر دخلت “مرحلة جديدة ستنهي كل الممارسات السلبية”

5 مارس، 2020

كوفيد 19: ارتفاع عدد الإصابات إلى 2692 بينها 375 وفاة

16 أبريل، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: