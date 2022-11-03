رئيس أذربيجان مُنبهر بالجزائر

عبر رئيس أذربيجان إلهام عليف، عن إعجابه بمتحف المجاهد أثناء زيارته للجزائر لحضور أشغال القمة العربية في دورتها الـ31.

وأفاد الرئيس علييف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لقد زرت النصب التذكاري لمقام الشهيد ومتحف المجاهد بالجزائر وكنت منبهرا جدا بما رأيته”.

وأكد ذات المتحدث أن العالم لا يجب أن ينسى العنف والفظائع الجماعية التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري، مبرزا أنها شنّت حربا مُروعة على الشعب الجزائري لأزيد من مائة عام.

وتابع علييف قائلا:”أودت تلك الحرب بحياة 1.5 مليون جزائري، وبينما نحيي ذكرى تلك المأساة ، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل”.

رمزي أحمد توميات