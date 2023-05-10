رئاسة الجمهورية تعزي جريدة الخبر في وفاة الصحفي بن زرقة

10 مايو، 2023

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بتعازيها القلبية في وفاة عبد القادر بن زرقة صحفي في جريدة الخبر.

وقالت رئاسة الجمهورية :“ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الراحل عبد القادر بن زرقة صحفي بالمكتب الجهوي بوهران، لجريدة الخبر”.

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الخبر، وإلى الأسرة الإعلامية كافة إنا لله وإنا إليه راجعون.

ليديا كبيش

 

10 مايو، 2023

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