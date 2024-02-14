ديدوش يقف على مدى جاهزية الهياكل السياحية المعنية باستقبال الوفود المشاركة في قمة الجزائر السابعة للدول المصدرة للغاز

14 فبراير، 2024
قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم، بزيارة فندقي “هوليداي إن” و “الماركير عين البنيان ” بالعاصمة، وذلك قصد الوقوف على مدى جاهزية الهياكل السياحية المعنية باستقبال الوفود المشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، التي ستحتضنها الجزائر قريبا.
و جدّد الوزير مختار ديدوش، حسب بيان وزارة السياحة، حرص القطاع على مرافقة مساعي الدولة واللجنة المنظمة لهذه القمة، من أجل انجاح الموعد الهام و إعطاء أحسن صورة للجزائر المضيافة التي أثبتت حسبه، في كثير من المرّات إحترافيتها في إنجاح المواعيد الكبرى.
كما أمر وزير السياحة، بضرورة استغلال هذا الحدث للترويج والتسويق الجيد لمنتجات الصناعة التقليدية والحرف عبر مختلف فضاءات الفنادق، يضيف ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور
14 فبراير، 2024

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