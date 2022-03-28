ديبلوماسي صحراوي: قرار رئيس الوزراء الإسباني لا يعني شيئا بالنسبة للصحراويين

28 مارس، 2022

أكد ممثل جبهة البوليساريو في نيوزيلاندا وأستراليا  محمد فاضل كمال ، أن تغيير الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء الغربية “لا يعني شيئا بالنسبة للصحراويين ولا يساوي الورق الذي كتب عليه.

وقال فاضل في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى ملك الاحتلال المغربي، بالنسبة لنا كصحراويين لا تعني شيئا وغير مهمة، ولا تساوي حتى الورق الذي كتبت عليه ومصيرها هو سلة المهملات.

وأشار ذات المتحدث إلى أنها لا تختلف عن تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي اعترف فيها ب “سيادة” المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وشدد المسؤول الصحراوي على أن الموقف الجديد لإسبانيا “يتناقض مع القانون الدولي والشرعية الدولية” مشيرا إلى أنه من المعروف بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار لازالت مدرجة على طاولة الأمم المتحدة.

كما أكد نفس المسؤول أن “اسبانيا رضخت لابتزاز وضغوط النظام المغربي وسيكتب التاريخ أن هذا الموقف هو خيانة جديدة وطعنة أخرى في ظهر الشعب الصحراوي”.

رمزي أحمد توميات

28 مارس، 2022

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