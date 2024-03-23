دورة الفيفا الدولية: الخضر يتغلبون على منتخب بوليفيا بثلاثية لهدفين

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، سهرة أمس الجمعة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، على نظيره البوليفي، بثلاثة أهداف لهدفين، في إطار دورة الفيفا الدولية التي تحتضنها الجزائر، شهر مارس الجاري.

و كان الخضر السباقين للتسجيل عن طريق المهاجم، أمين غويري، في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول على وقع هذه النتيجة.

و عاد المنتخب البوليفي في النتيجة، في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني، من توقيع اللاعب ألڨاراناز، بعد هفوة دفاعية من المدافع عيسى ماندي، لتضيف بوليفيا الهدف الثاني لها، عن طريق اللاعب ساڨريدو، في الدقيقة 70.

و بعد تغييرات قام بها المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتس، عادل الخضر نتيجة المباراة عن طريق المهاجم الذي دخل بديلا، ياسين بن زية، في الدقيقة 79، ليضيف المدافع عيسى ماندي ثالث أهداف الكتيبة الوطنية، في الوقت بدل الضائع 90+3، مكفرا بذلك عن الخطأ الذي ارتكبه في بداية الشوط الثاني، ليعلن بعدها الحكم نهاية المبارة بفوز المنتخب الوطني.

و سيواجه الخضر، بذات الملعب، يوم 26 مارس الجاري، في ثاني مبارياتهم في هذه الدورة، منتخب جنوب افريقيا، التي تعادلت أمس الخميس، مع منتخب أندورا، بهدف لمثله، بملعب عنابة.

للإشارة، فإن الجزائر تحتضن دورة الفيفا الدولية (FIFA Series)، شهر مارس الجاري، بتواجد 4 منتخبات، و هي الجزائر، جنوب افريقيا، بوليفيا، و أندورا.

شرف الدين عبد النور

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