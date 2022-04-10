أفاد اليوم الأحد رئيس الأكاديمية الوطنية للإعجاز العلمي والباحث في علوم الصيدلة، الدكتور فوزي رمضان، أن الصوم لـ 16 ساعة يكسب الإنسان أفضل مناعة.

وقال رمضان، في حوار مع الاذاعة الوطنية من سطيف، أن:” الصوم لـ 16 ساعة يكسب الإنسان أفضل مناعة، وهذا ما ثبت علميا في مؤتمر لندن من طرف عالم ياباني تحصل بفضل هذا البحث على جائزة نوبل عام 2016″.

وتابع ذات المتحدث:”أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا مناعة ذاتية. في كل ثانية تتجدد 350 مليون خلية لدعم المناعة في جسمنا”، محذرا من السكر الأبيض خاثة وأنه أهم مادة تحطم مناعة الإنسان.

وفي نفس السياق قال أن:” شرب مشروب غازي لـ 33 سل يساوي 7 قطع سكر، ما يعني نقص المناعة بنسبة 35 بالمائة لمدة 6 ساعات كما ان من يشرب قارورة 1ل للمشروبات الغازية بأنواعها معناه تناول 24 قطعة سكر. مناعته تنقص 97 بالمائة لـ6 ساعات”.

كما أشار الدكتور إلى أن الغذاء المفضل للخلايا السرطانية هو الغليكوز الموجود بكثرة في السكر الابيض والذي يشكل الأورام الصغيرة، محذرا من الشاربات المصنعة خاصة المعروضة على الشمس.

وفي هذا الصدد، أوضح ذات المتحدث، أنها تسبب السرطان 100 بالمائة لأنها متكونة من حمض الستريك، مشددا على أن علاج هذه الأورام يكون بالصوم والجوع والابتعاد عن السكر.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...