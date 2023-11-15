دربال: تخصيص 68 بالمائة من المياه لقطاع الفلاحة

كشف وزير الموارد المائية طه دربال، ان الرهانات المتعلقة بالمياه خاصة في الصحراء تجعلنا نعبئ موارد مائية هامة.

وجاء ذلك على هامش إفتتاح الصالون الدولي للتمور.اين أوضح دربال أن خصوصيات المناخ الجاف وشبه جاف، من خلال عدم إنتظام هطول الامطار ومحدوديته والطلب المتزايد على الشرب والزراعة. ساهم في العمل على تعبئة الموارد المائية من خلال برنامج تنموي يهدف بتجسيد خلق توازن جغرافي للمياه من مناطق الوفرة إلى أقل وفرة.

وأفاد ذات المتحدث أنه تم خلق توازن موسمي من خلال زيادة التخزين والسدود والحواجز وتدعيم مؤشر الندرة من خلال تحلية مياه البحر والصرف الصحي لمواجهة الشح أين تم التوجه نحو المياه غير الطبيعية لرفع درجة التأمين .

كما كشف وزير الموارد المائية أنه تم توفير 68 بالمائة من المياه لقطاع الفلاحة. أين بلغت المساحات المسقية 1.5 مليون هكتار من أجل بعث الانتاج الفلاحي.

ليديا كبيش

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