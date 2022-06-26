أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد عن دخول 5 وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان حيز الخدمة، يوم 5 جويلية المقبل على المستوى الوطني.

وكشف بن باحمد، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، لولاية قسنطينة، أن الأمر يتعلق بـ3 وحدات تم إنجازها بالجزائر العاصمة ووحدة بولاية وهران وأخرى بولاية أم البواقي.

وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث، أن الوحدات الجديدة ستساهم فور دخولها حيز الاستغلال في ضمان تموين أفضل للسوق الوطني و بالتالي تقليص فاتورة الاستيراد في هذا المجال.

كما أوضح وزير القطاع، أن هذه المصانع لإنتاج الأدوية الموجهة لعلاج المرضى المصابين بالسرطان ستسمح إلى غاية 2024 بتلبية احتياجات السوق الوطنية في مجال معالجة هذا المرض الذي يعرف حاليا بعض الإضطرابات.

ولفت بن باحمد إلى أن ولاية قسنطينة أصبحت تشكل قطبا هاما في مجال الصناعة الصيدلانية. كما تعتبر نموذجا حقيقيا للتنمية في هذا القطاع.

ليديا كبيش

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