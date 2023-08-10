دخول 3 وحدات جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان حيز الإنتاج قريبا

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن دخول ثلاث وحدات متخصصة في صناعة أدوية مضادة للسرطان، قريبا حيز الإنتاج، مما سيسمح بتخفيف فاتورة إستيراد هذا النوع من الأدوية.

وجاء ذلك في مداخلة له على أمواج الإذاعة المحلية في ختام زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيزي وزو

وقال عون :“تبذل حاليا جهود أخرى من أجل تطوير علاج للأمراض المزمنة. بهدف تغطية جميع حاجيات البلاد من حيث الأدوية الأساسية على المدى القصير”.

هذا وقد أكد ذات المتحدث خلال زيارته إلى وحدة “نوفو نورديسك الجزائر” لصناعة الأدوية الخاصة بعلاج داء السكري من النوع 2 (المتناولة عن طريق الفم). المسعى الرامي إلى تطوير صناعة الأدوية بشكل سريع سيما الأساسية منها.

وأوضح الوزير أنه في إطار الإتفاقية الموقعة بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يرتقب تطوير البحث في مجال النباتات الطبية لإنتاج أدوية إنطلاقا من المواد الفعالة للمنتجات النباتية.

و على صعيد آخر، وخلال زيارته إلى وحدة الإنتاج للمؤسسة العمومية للصناعات الكهربائية بعزازقة، التي تصنع محولات كهربائية، خاصة لحساب سونلغاز. أكد الوزير على ضرورة تنويع المنتوجات والتوجه نحو التصدير لبيع الإنتاج.

وأفاد عون، أن هذه الوحدة بحوزتها حاليا 2000 محول صمم وفق معايير مجمع سونلغاز كاشفا أن المؤسسة تواجه حاليا صعوبات لبيع المنتوج.

وأكد ذات المتحدث، أن دائرته الوزارية ستبحث مع وزارة الطاقة والمناجم ومجمع سونلغاز إمكانية مساعدة وحدة الإنتاج هذه قصد بيع مخزونها. مضيفا أن الوحدة تنتج محولات مطابقة للمعايير التي حددتها سونلغاز و أنه يتعين على المسؤولين إيجاد منافذ على مستوى السوق الدولية”.

وفي سياق آخر، اقترح العودة إلى صناعة مولدات كهربائية وبطاريات خاصة بالسيارات لتلبية حاجيات قطاع السيارات الذي سيشهد تطورا على حد قوله.

ليديا كبيش

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