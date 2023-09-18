دخول مدرسي: مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية

قامت وزارة التربية الوطنية باعداد مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية في الوسط المدرسي، وذلك تزامنا مع الانطلاق في تدريسها ابتداء من الدخول المدرسي الحالي في المراحل التعليمية الثلاث.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية، فقد تم اعداد مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية في مختلف الأطوار التعليمية (ابتدائي متوسط وثانوي)، ترتكز أساسا على دروس ضمن المقرر الدراسي.

بالإضافة إلى الاستفادة من أنشطة مكملة تتدخل فيها الجمعيات والجهات الأمنية التي تعمل على اعداد الدعائم من مطويات وملصقات تحسيسية لفائدة التلاميذ أو اللجوء إلى تنظيم حصص تطبيقية بالمؤسسات التربوية لتعليم الاطفال السياقة وفق قوانين المرور, حسب ما علم من وزارة التربية.

من جانبه أوضح المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني, الرائد سمير بوشحيط, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن إدراج التربية المرورية, سيكون بطريقة تدريجية ومستمرة في الجداول الزمنية والبرامج التعليمية للمراحل التعليمية الثلاث

وذلك بتمكينهم من التعرف على وسائل النقل، وتحسيسهم بأخطار الطريق وكذا حثهم على احترام قواعد المرور وتقاسم فضاء حركة المرور، مع ابراز كيفية احترام الطريق من طرف مستعمليه إلى جانب كيفية احترام رجال الأمن و تعزيز كيفيات ضمان السلامة المرورية و معرفة قواعد الاسعافات الأولية.

كما أكد بوشحيط أنه سيتم تلقين التلاميذ التربية المرورية من خلال الدروس والوضعيات الادماجية التي ستدرج في مادة التربية المدنية بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسط, و دروس متفرقة في عدة مواد بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي

وأبرز ذات المتحدث أن قيادة الدرك الوطني شريك فعال في ميدان السلامة المرورية يمكنه تقديم الدعم في هذا البرنامج عن طريق الحملات التحسيسية والدروس المقدمة لشريحة الاطفال سواء في الطور الابتدائي أو الطور المتوسط او الثانوي

كما اسار بوشحيط الى وجود برنامج سنوي ثري “لأجل دعم التربية المرورية في كل المؤسسات التربوية بالتنسيق مع الجهات الوصية.

من جانبها، أكدت المكلفة بالاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق, فاطمة خلاف, أن ادراج التربية المرورية في الوسط المدرسي سيمكن التلاميذ من معرفة قواعد حركة المرور و تنمية الوعي لديهم بمخاطر حوادث الطرقات.

وحسب خلاف فقد حددت اللجنة الوزارية المشتركة, الأنشطة البيداغوجية ذات الصلة بالتربية المرورية في المواد الادبية والعلمية, كما حددت محاور الانشطة المكملة

وأشارت ذات المتحدثة إلى أن المندوبية تشرف بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة النقل على انجاز “الدعائم التحسيسية” الموجهة للأنشطة المكملة, تكون بمثابة سند يعتمد عليه التلميذ في تلقي معلومات اضافية على غرار المطويات والكتيبات.

و لتجسيد هذا المسعى حدد المرسوم التنفيذي رقم 23-98 المؤرخ في 05 مارس 2023 حول ” كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات التعليمية” التسمية بالتربية المرورية في الوسط المدرسي”،

و التي يتم ادراجها من خلال تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق ضمن أنشطة بيداغوجية وأنشطة مكملة للمدرسة ” ,تخص مختلف أطوار التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة”.

كما سيمكن تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي التلاميذ, من التعرف على قواعد حركة المرور, ووجوب احترامها وكذا ومعرفة انواع وسائل النقل واستخدامها و غرس السلوكيات الحسنة و تنمية الوعي لديهم بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل وارشادهم إلى استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور.

هذا ويتم تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي وفق برنامج تعده اللجنة الوزارية مشتركة المكلفة بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية وابداء الرأي فيها.

كما يسمح هذا النص القانوني بإمكانية تنفيذ حصص تطبيقية بهدف تجسيد المعارف النظرية التي تم تلقينها للتلاميذ.

كما منح هذا المرسوم المؤسسات التربوية امكانية الاستعانة بمتدخلين مختصين في مجال الوقاية والسلامة المرورية أو جمعيات معتمدة للمساهمة في انجاز هذه الانشطة.

وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية في الوسط المدرسي من ممثلي وزارات التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، النقل، الصحة.

بالإضافة إلى التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

رمزي أحمد توميات

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