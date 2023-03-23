دحلب: يجب تمكين بلادنا لتصبح فاعلًا أساسيًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

دحلب: يجب تمكين بلادنا لتصبح فاعلًا أساسيًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

شددت وزيرة البيئة، فايزة دحلب، على ضرورة تمكين الجزائر بأن تكون فاعلًا أساسيًا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة لبلادنا خلال السنوات المقبلة.

وشاركت دحلب، رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، في الورشة المنظمة بمقر وزارة الطاقة والمناجم. لعرض وترويج الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

هذا وفقد عرفت الورشة مشاركة محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مدراء عامون وأرباب مؤسسات. ممثلون دبلوماسيون بالجزائر، ممثلي الهيئات الأجنبية بالجزائر وخبراء.

و أكدت ذات المتحدثة، أن أهدافنا الرامية إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع ضرورة تمكين الجزائر بأن تكون “فاعلًا أساسيًا” في المجال. والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة لبلادنا خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الوزيرة أن خارطة الطريق هذه المعتمدة من طرف مجلس الوزراء ليوم 25 ديسمبر 2022، تهدف إلى وضع خطة لتطوير “الهيدروجين لا سيما الأخضر” آفاق 2030 و2050.

وأضافت نفس المسؤولة، أن هذه الاستراتيجية تهدف على المستوى الوطني إلى تقديم حلول واعدة أكثر للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأيضًا لاقتصاد الموارد الأحفورية، بهدف تثمينها للتصدير وترك متسع للأجيال القادمة.

وأضافت دحلب، أنه تقع على عاتق قطاع البيئة والطاقات المتجددة مسؤولية كبيرة. للسهر على الوفاء بالتزامات الجزائر على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتغير المناخ.

بالاضافة الى المساهمة في الحفاظ على الموارد التي تشكل أمن الطاقة في البلاد وتطوير أنماط جديدة مستدامة للاستهلاك.

ليديا كبيش

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