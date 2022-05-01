خوخي: يمكن تصدير الغاز ب 10 أضعاف سعره في حال الاستثمار في مشتقاته

خوخي: يمكن تصدير الغاز ب 10 أضعاف سعره في حال الاستثمار في مشتقاته

شدد اليوم الأحد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن خوخي، على ضرورة إعادة النظر في طريقة إنتاج البلاظ خاصة وأن المبيعات كلها خام بغض النظر عن البترول.

وأبرز خوخي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أهمية استغلال فرص ضائعة للاستثمار في المشتقات النفطية لاسيما الغاز الذي يمكن تصديره ب 10أضعاف سعره في شكل مشتقات معينة.

وأوضح الضيف، أن ارتفاع أسعار البترول والغاز هي فرصة لإعادة النظر والتركيز على المادة الأساسية والمتمثلة في المورد البشري، خاصة في ظل الإرادة القوية والنهج الواضح الذي يحتاج إلى وسائل وأدوات ناجعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وطالب الخبير الاقتصادي، بمرافقة هذا التحدي من خلال مراجعة قانون الاستثمار والضريبة والإجراءات المصرفية المرافقة لهذه الاستثمارات من أجل توسيعها وفتح المجال للقطاع الخاص للعب دوره وإعطاء فرص لتحرير المبادرات مع دعم الشركات الخاصة الاستراتيجية كشركات التغذية والإنتاج عبر القروض أو جدولة ديونها .

رمزي أحمد توميات

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