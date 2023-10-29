خلال يوم واحد…الإحتلال الصهيوني يعتقل ما لا يقل عن 35 فلسطينيا في الضفة الغربية

29 أكتوبر، 2023
خلال يوم واحد...الإحتلال الصهيوني يعتقل ما لا يقل عن 35 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، اليوم الأحد، أن الاحتلال الصهيوني اعتقل ما لا يقل عن 35 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 1590 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأضاف النادي (غير حكومي)، أن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 35 مواطنا على الأقل، بينهم سيدة، بين ليلة السبت وفجر الأحد، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

النادي أكد أن “إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن 1590 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم”.

و تجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.​​​​​​​​​​​​​، حسب مصادر إعلامية.

 

شرف الدين عبد النور

29 أكتوبر، 2023

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