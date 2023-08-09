خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية الطارف…وزير الفلاحة يعاين جاهزية نظام الوقاية المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية

و كان وزير الفلاحة، مرفوقا بـوالي الولاية حرفوش بن عرعار، و السلطات المحلية، وكذا إطارات من القطاع، والمدير العام للغابات، أين تم تقديم عرض مفصل عن قطاعي الفلاحة والغابات للولاية، يضيف البيان.

و في ثاني محطة من الزيارة، توجه محمد عبد الحفيظ هني، و الوفد المرافق له، إلى المركز الحدودي بأم الطبول، حيث وقف الوزير على جاهزية نظام الوقاية ومكافحة الحرائق المختلط بين أعوان محافظة الغابات و مجمع الهندسة الريفية والحماية المدنية، حسب بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور