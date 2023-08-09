خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية الطارف…وزير الفلاحة يعاين جاهزية نظام الوقاية المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية
قام اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال المحطة الأولى من زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية الطارف، و بالتحديد مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية الطارف، بمعاينة وتفقد جاهزية نظام الوقاية المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية، حسب ما أورده بيان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
و كان وزير الفلاحة، مرفوقا بـوالي الولاية حرفوش بن عرعار، و السلطات المحلية، وكذا إطارات من القطاع، والمدير العام للغابات، أين تم تقديم عرض مفصل عن قطاعي الفلاحة والغابات للولاية، يضيف البيان.
و في ثاني محطة من الزيارة، توجه محمد عبد الحفيظ هني، و الوفد المرافق له، إلى المركز الحدودي بأم الطبول، حيث وقف الوزير على جاهزية نظام الوقاية ومكافحة الحرائق المختلط بين أعوان محافظة الغابات و مجمع الهندسة الريفية والحماية المدنية، حسب بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور