خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية الطارف…وزير الفلاحة يعاين جاهزية نظام الوقاية المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية

9 أغسطس، 2023

قام اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال المحطة الأولى من زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية الطارف، و بالتحديد مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية الطارف، بمعاينة وتفقد جاهزية نظام الوقاية المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية، حسب ما أورده بيان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

و كان وزير الفلاحة، مرفوقا بـوالي الولاية حرفوش بن عرعار، و السلطات المحلية، وكذا إطارات من القطاع، والمدير العام للغابات، أين تم تقديم عرض مفصل عن قطاعي الفلاحة والغابات للولاية، يضيف البيان.
و في ثاني محطة من الزيارة، توجه محمد عبد الحفيظ هني، و الوفد المرافق له،  إلى المركز الحدودي بأم الطبول، حيث وقف الوزير على جاهزية نظام الوقاية ومكافحة الحرائق المختلط بين أعوان محافظة الغابات و مجمع الهندسة الريفية والحماية المدنية، حسب بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
9 أغسطس، 2023

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