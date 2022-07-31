خط السكة الحديدية بشار-غار جبيلات: إطلاق المشروع خلال الثلاثي الأول من2023

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن إطلاق انجاز خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 1.000 كلم لنقل خام الحديد من غار جبيلات (تندوف) إلى بشار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وجاء هذا التصريح على هامش زيارة العمل و التفقد التي أجراها إلى ولاية تندوف يوم أمس والتي أشرف خلالها على إطلاق استغلال منجم الحديد بغار جبيلات

وأوضح عرقاب، أن دفتر الأعباء الخاص بهذا المشروع يوجد في طور الدراسة من قبل لجنة تقنية قطاعية مشتركة تتكون من عدة وزارات و هي الطاقة و المناجم والنقل والأشغال العمومية.

.

وكشف ذات المتحدث، أن المرحلة الاولى (2022-2025) من استغلال هذا المنجم ستشهد انتاج 2 الى 3 مليون طن/سنويا، مبرزا أنه سيتم نقل خام الحديد برا إلى بشار حيث سيتم تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال، في انتظار انجاز خط السكة الحديدية بشار-غار جبيلات.

وفور انجاز خط السكة الحديدية، ستنطلق المرحلة الثانية مما سيسمح بضمان الاستغلال الأمثل للمنجم، من خلال انتاج من 40 إلى 50 مليون طن/سنويا، يضيف وزير الطاقة.

ليديا كبيش