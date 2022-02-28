خريجو الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة مطالبون بالتقرّب من أقرب مركز دفع

28 فبراير، 2022

أنهى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى علم خريجي الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة، والذين تعذّر عليهم التسجيل في الأرضية الرقمية الخاصة بطلب منحة البطالة، عن وضع شباك خاص تحت تصرفهم على مستوى كل مراكز الدفع عبر التراب الوطني.

وعليه يدعو الصندوق كافة الشباب المعنيين للتقرب من مركز الدفع الأقرب من مقر سكناهم، قصد تحيين زضعية انتسابهم، مرفقين إما بشهادة أو وثيقة النجاح المؤقتة أو شهادة التوقف عن الدراسة.

 

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