خبير صيني يصرّح: مجموعة البريكس بحاجة إلى توسيع تمثيلها للتموقع أكثر في العالم ومنافسة تكتلات اقتصادية أخرى

كشف أحد الكتّاب والمحللين السياسيين الصينيين خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن مجموعة البريكس بحاجة إلى توسيع تمثيلها للتموقع أكثر في العالم ومنافسة تكتلات اقتصادية أخرى، حسبما كشفته الإذاعة الجزائرية.

واعتبر الخبير الصيني، أن البريكس آلية لتطوير مستقبل جنوب العالم خاصة وأن دول البريكس تمثل 31.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم متجاوزة بذلك 30.7 بالمائة من مجموعة السبع، يضيف ذات المصدر.

للاشارة، فقد افتتحت هذا الثلاثاء أشغال الدورة الـ15 لمنتدى البريكس بمدينة “جوهانسبورغ” بجنوب إفريقيا، حيث يشارك وزير المالية لعزيز فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، و تعكس مشاركة الجزائر في هذا المنتدى إهتمامها في التفكير في القضايا والأزمات المحيطة بالعالم للتأسيس لعدالة اقتصادية متوازنة، كما تندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى في إطار حرصها على الإنضمام إلى مجموعة البريكس لتقوية تموقعها في العالم لما تتوفر عليه من مقومات، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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